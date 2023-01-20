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Galatasaray'dan Renato Sanches harekatı! Sarı kırmızılılar transferde büyük oynuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2023 10:00
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray devre arasına 42 puanla lider girerken ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımda eksik bölgelere transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı kırmızılılar PSG'de forma giyen Renato Sanches'i kadrosuna katmak istiyor.
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