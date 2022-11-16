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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi! Aslan transfere doymuyor! Önümüzdeki transfer sezonu için flaş atak

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2022 09:25
Galatasaray geçtiğimiz transfer döneminde yaptığı çarpıcı transferlerle adından söz ettirirken yeni bir yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor. City ise yıldız isimle yol ayrımına sıcak bakarken, İlkay'ın yerine Kroos'un transferi gündemde. İşte detaylar...
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