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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Görüştüler

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Giriş: 22.07.2020 13:24
Gelecek sezon kadrosunda çok sayıda yerli isme forma vermek isteyen Galatasaray yönetimi, düğmeye bastı. Sarı kırmızılı yönetim milli futbolcu Kenan Karaman'ın menajeri ile Türk Telekom Stadı'nda görüştü.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Kenan Karaman'ın menajeriyle Türk Telekom Stadı'nda biraraya geldi. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Düsseldorf'ta küme düştükten sonra Kenan Karaman'ın 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle ayrılabilme hakkı bulunuyor. Galatasaray da bunu ödeyebileceğini menajerine iletti. Somut bir anlaşma yok ama iki taraf da şartları görüştü" ifadelerini kullandı..

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Görüştüler
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