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Videolar Spor Videoları Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde çalım! Roma'nın yıldızı Belotti formayı giyecek

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde çalım! Roma'nın yıldızı Belotti formayı giyecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2023 09:32
Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Transferde de ezeli rakibi ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe'nin sezon başında uzun uğraşlar verdiği yıldız ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...
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