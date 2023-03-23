23 Mart 2023, Perşembe
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde çalım! Roma'nın yıldızı Belotti formayı giyecek
Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Transferde de ezeli rakibi ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe'nin sezon başında uzun uğraşlar verdiği yıldız ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...