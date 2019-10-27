Galatasaray’dan Falcao açıklaması! ‘’Oyuncu oynamak istemiyor’’

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao’nun dev derbide neden forma giymediği sorusuna ilişkin Galatasaray doktoru Dr.Yener İnce’den net açıklamalar geldi. Falcao’nun oynamaması için herhangi bir engelin bulunmadığını belirten İnce, ‘’Falcao’nun tedavisi tamamlandı. Sahada olması herhangi bir risk teşkil etmiyor’’ dedi. Dr.Yener İnce’nin bu açıklamasıyla birlikte Galatasaray’daki Falcao krizi yeni bir boyut kazandı.