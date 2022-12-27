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Galatasaray'dan Edin Dzeko hamlesi! Yıldız oyuncuya teklif yapıldı

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Giriş: 27.12.2022 09:34
Seferoviç'ten beklediği katkıyı alamayan ve forvet transferi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Bosnalı yıldız Edin Dzeko için düğmeye basıldı. Yıldz oyuncuya 5 milyon euro civarında bir teklif yapıldı.
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