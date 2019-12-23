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23.12.2019

Galatasaray'dan çifte bomba! Biri ocakta diğeri sezon sonu

A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Galatasaray, Sivasspor'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Kılınç ile anlaştı. Kayserispor'un Gana'lı yıldızı Mensah ise ocak ayında Galatasaray forması giyecek" ifadelerini kullandı.

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