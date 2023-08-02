02 Ağustos 2023, Çarşamba
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Galatasaray'dan bir transfer daha! Kerem Demirbay İstanbul'da
Kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Mauro Icardi gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, şimdi de Bayer Leverkusen'de forma giyen Kerem Demirbay ile anlaşma sağladı. Cimbom transferi KAP'a bildirirken, Demirbay İstanbul'a geldi.