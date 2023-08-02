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Galatasaray'dan bir transfer daha! Kerem Demirbay İstanbul'da

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Giriş: 02.08.2023 09:21
Kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Mauro Icardi gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, şimdi de Bayer Leverkusen'de forma giyen Kerem Demirbay ile anlaşma sağladı. Cimbom transferi KAP'a bildirirken, Demirbay İstanbul'a geldi.
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