11 Temmuz 2023, Salı
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Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Yıldız isim için yeniden devreye girdiler...
Yeni sezonda yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray geçen sene de gündemine aldığı Alexis Sanchez için girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar yıldız isme teklif yaparken beklemeye geçti. İşte detaylar...