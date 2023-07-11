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Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Yıldız isim için yeniden devreye girdiler...

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Giriş: 11.07.2023 09:22
Yeni sezonda yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray geçen sene de gündemine aldığı Alexis Sanchez için girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar yıldız isme teklif yaparken beklemeye geçti. İşte detaylar...
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