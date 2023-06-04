Galatasaray’da yaprak dökümü! Aslan’a ayrılık acısı… Muslera’nın yerine milli yıldız!

Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi ve yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'da uzun süredir takımda kalıp kalmayacağı tartışan Fernando Muslera'nın yerine ezeli rakibinin milli file bekçisi için devreye girdi.