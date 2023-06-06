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Galatasaray'da yaprak dökümü!

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Giriş: 06.06.2023 11:18
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Devler Ligi için ön eleme ve play-off maçları oynayacak olan Cimbom'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanırken, diğer yandan takımdan gidecek olan oyuncular da netleşmeye başladı.
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