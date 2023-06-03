Galatasaray'da transfer yasağı tehlikesi! FIFA kararını açıkladı! 45 gün süre verildi...

Galatasaray'da sezon başında sözleşmesi feshedilen ve sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet eden Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui açtığı davayı kazandı. Buna göre Galatasaray Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ödeme yapacak. Eğer Aslan bu ödemeyi 45 gün içinde yapmazsa transfer yasağı alacak.