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Galatasaray'da transfer yasağı tehlikesi! FIFA kararını açıkladı! 45 gün süre verildi...

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Giriş: 03.06.2023 12:08
Galatasaray'da sezon başında sözleşmesi feshedilen ve sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet eden Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui açtığı davayı kazandı. Buna göre Galatasaray Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ödeme yapacak. Eğer Aslan bu ödemeyi 45 gün içinde yapmazsa transfer yasağı alacak.
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