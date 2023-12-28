28 Aralık 2023, Perşembe
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Galatasaray'da transfer operasyonu! Okan Buruk adını verdi Erden Timur bitiriyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren UEFA Avrupa Ligi'nde de kupa hedefleyen Galatasaray'da gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Orta saha bölgesine transfer arayışında olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un yönetime bir isim verdiği ve Erden Timur'un bu transferi bitirmek için rotayı İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi.