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Galatasaray'da transfer operasyonu! Okan Buruk adını verdi Erden Timur bitiriyor

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Giriş: 28.12.2023 09:13
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren UEFA Avrupa Ligi'nde de kupa hedefleyen Galatasaray'da gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Orta saha bölgesine transfer arayışında olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un yönetime bir isim verdiği ve Erden Timur'un bu transferi bitirmek için rotayı İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi.
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