30 Ocak 2022, Pazar
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Galatasaray'da transfer operasyonu!
Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Yeni teknik patron Domenec Torrent sarı kırmızılıların geleceğini planlamaya başladı. Galatasaray'daki temizlik ve yapılanma harekatında transfer listesi de ortaya çıktı.