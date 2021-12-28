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Galatasaray'da transfer listesi netleşti! İşte Fatih Terim'in istediği transferler

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Giriş: 28.12.2021 11:35
Süper Lig'de hayal kırıklığı gibi bir sezon yaşayan Galatasaray'da devre arası transferi çalışmaları başladı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan fakat ligde 10. sırada bulunan Galatasaray, takıma takviye yapmak için çalışmalara başlarken diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de belli oldu.
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