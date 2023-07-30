Galatasaray'da tarihi imza töreni!

Galatasaray, Rams Park'ta gerçekleştirilen imza töreni ve antrenmanda taraftarlarıyla bir araya geldi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler ile yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ile bonservisi alınan Kaan Ayhan ve geçen sezon takıma katılan Nicolo Zaniolo katıldı. Futbolcular anonsla tek tek sahaya çağırılırken, kurulan platformda sözleşmelere imza attı. Başkan Dursun Özbek törende yaptığı açıklamada, "Amacımız, Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası. Galatasaray'ın yaptığı icraatlar tüm dünya tarafından konuşuluyor. Biz geçiciyiz, Galatasaray kalıcıdır.” dedi.