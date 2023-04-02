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Galatasaray'da Midtsjö'den hayat öpücüğü! Galatasaray 2-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 02.04.2023 12:49
Süper Lig'de lider Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. İki takım da maçın başından sonuna kadar çok sayıda pozisyonu gole çeviremezken Galatasaray'da Midtsjö 87 dakikada ceza sahası dışından attığı golle topu ağlara gönderdi. Sonrasında Zaniolo uzatmalarda penaltıdan attığı golle maçta skoru 2-0'a getirdi. İşte detaylar...
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