10 Mart 2024, Pazar
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Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Sözleşme feshi için ihtarname...
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u evinde 6-2'lik skorla geçerek liderliğini koruyan Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığı bulunduğu belirtilen ve maçlara sakat sakat çıktığı ifade edilen Icardi'nin ödemeleriyle ilgili problem yaşadığı ve bu nedenle kulübe ihtarname gönderdiği iddia edildi.