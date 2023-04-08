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Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

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Giriş: 08.04.2023 10:30
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda avantaj sahibi olan Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası maçında Başakşehir'e elenmesinin ardından Mauro Icardi yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...
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