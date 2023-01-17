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Galatasaray'da Icardi tehlikesi! PSG için takas iddiası!

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Giriş: 17.01.2023 09:31
Galatasaray, sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı ve performansıyla dikkatleri çeken Mauro Icardi'nin bonservisini almak isterken sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun İtalya'ya transferi gündemde. İşte detaylar...
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