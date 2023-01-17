17 Ocak 2023, Salı
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Galatasaray'da Icardi tehlikesi! PSG için takas iddiası!
Galatasaray, sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı ve performansıyla dikkatleri çeken Mauro Icardi'nin bonservisini almak isterken sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun İtalya'ya transferi gündemde. İşte detaylar...