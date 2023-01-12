12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray'da Icardi seferberliği! Bonservisi için kaynak hazır! Yönetim pazarlıklara başlıyor

Galatasaray'da Icardi seferberliği! Bonservisi için kaynak hazır! Yönetim pazarlıklara başlıyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2023 09:28
Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe derbisinde gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda Galatasaray çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar Icardi için ödeme planını hazırlarken Arjantinli için bütçenin kaynağı da belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray’da Icardi seferberliği!
Galatasaray'da Icardi seferberliği!
Fenerbahçe yeni transferine formayı giydirdi
Fenerbahçe yeni transferine formayı giydirdi
Ahmet Ağaoğlu’ndan Abdullah Avcı açıklaması!
Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı açıklaması!
Weghorst gidiyor, gözler Aboubakar’da!
Weghorst gidiyor, gözler Aboubakar'da!
Beşiktaş’tan yeni transfer bombası
Beşiktaş'tan yeni transfer bombası
Fenerbahçe ilk transferini KAP’a bildirdi
Fenerbahçe ilk transferini KAP'a bildirdi
Taraftarlar Avcı’nın evine gitti
Taraftarlar Avcı'nın evine gitti
Alanyaspor son şampiyona gol olup yağdı
Alanyaspor son şampiyona gol olup yağdı
Galatasaray’a Toni Lato transferinde rakip!
Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip!
Fenerbahçe – Galatasaray derbisi...
Fenerbahçe – Galatasaray derbisi...
Karacabey spordaki başarılarıyla dikkat çekiyor
Karacabey spordaki başarılarıyla dikkat çekiyor
ZTK’da son 16 turu maç programı belli oldu
ZTK'da son 16 turu maç programı belli oldu
Daha Fazla Video Göster