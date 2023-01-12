Galatasaray'da Icardi seferberliği! Bonservisi için kaynak hazır! Yönetim pazarlıklara başlıyor

Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe derbisinde gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda Galatasaray çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar Icardi için ödeme planını hazırlarken Arjantinli için bütçenin kaynağı da belli oldu. İşte detaylar...