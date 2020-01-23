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23.01.2020
Galatasaray'da gidecek oyuncular belli oldu! Belhanda... |Video
Galatasaray'da ikinci yarı transfer döneminin kapanmasına günler kala hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısına yaptığı takviyelerle adından söz ettiren sarı kırmızılılarda gidecek oyuncular da belli oldu. A Spor yorumcusu Taner Karaman canlı yayında Galatasaray'da gidecek oyuncuları saydı. Karaman, Belhanda'nın gitmek istemediğini ifade etti.
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