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Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci! İşte Muslera'nın sakatlık sonrası dönüş maçı...

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Giriş: 07.03.2023 09:27
Galatasaray'da Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Fernando Muslera'nın yoğun tedavisi sürüyor. Yıldız oyuncu çarşamba günü de tedavi sonrasında bazı testlerden geçirilecek. İşte detaylar...
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