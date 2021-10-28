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Galatasaray'da devre arası transfer operasyonu! İşte sarı kırmızılıların transfer listesi

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Giriş: 28.10.2021 10:20
Güncelleme:28.10.2021 10:21
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi erken başladı. Orta sahada Taylan ve Berkan'ın yetersiz performansı Terim'i harekete geçirdi. Yaz transfer döneminde Mohamed Elneny ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katamayan Galatasaray, ocak ayında bu işi bitirmek istiyor. Tecrübeli hoca ayrıca sağ beke ve kaleye de yerli oyuncu düşünüyor.
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