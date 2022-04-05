05 Nisan 2022, Salı
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Galatasaray'da Cicaldau sevinci! Real Betis talip oldu
İspanyol basını, Real Betis’in Şilili Teknik Direktörü Manuel Pellegerini’nin Cicaldau’yu takımda görmek istediğini yazdı. Betis yönetimi, Rumen yıldızın fiyatını öğrenmek için Aslan’ın kapısını çalacak.