30 Ocak 2022, Pazar
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Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrıldı! Lisansı iptal edildi
Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray devre arası transfer döneminde sıcak saatler yaşıyor. Sarı kırmızılılar, Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan'a transfer olacağını TFF'ye bildirdi.