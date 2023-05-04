Galatasaray’da bir yıldız kayıyor: Bonservis bedeliyle rekor kıracak!

Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ın, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmasının ardından Okan Buruk gelecek sezon için planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sarı- kırmızılılar gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla hamlelerini hızlandırdı. Bu sezon birçok futbolcusunun yıldızını parlatan sarı-kırmızılı ekibe Avrupa devinden reddedemeyeceği bir teklif geldi.