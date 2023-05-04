04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray’da bir yıldız kayıyor: Bonservis bedeliyle rekor kıracak!

Galatasaray’da bir yıldız kayıyor: Bonservis bedeliyle rekor kıracak!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2023 10:11
Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ın, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmasının ardından Okan Buruk gelecek sezon için planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sarı- kırmızılılar gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla hamlelerini hızlandırdı. Bu sezon birçok futbolcusunun yıldızını parlatan sarı-kırmızılı ekibe Avrupa devinden reddedemeyeceği bir teklif geldi.
Galatasaraylı yıldıza İtalya’dan dev teklif
Galatasaraylı yıldıza İtalya'dan dev teklif
Barcelona’nın yıldızı Galatasaray yolunda!
Barcelona'nın yıldızı Galatasaray yolunda!
Türkiye’nin spor altyapısı nasıl yenilendi?
Türkiye'nin spor altyapısı nasıl yenilendi?
G.Saray 12 futbolcu ile yolları ayırıyor
G.Saray 12 futbolcu ile yolları ayırıyor
Dev derbide kazanan Beşiktaş!
Dev derbide kazanan Beşiktaş!
İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11’leri...
İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri...
Beşiktaş Galatasaray derbisi
Beşiktaş Galatasaray derbisi
Fenerbahçe Sivasspor’u 3 golle geçti!
Fenerbahçe Sivasspor’u 3 golle geçti!
Ünlü basketbolcu hastanelik oldu! Feci kaza
Ünlü basketbolcu hastanelik oldu! Feci kaza
Ünlü basketbolcu hastanelik oldu!
Ünlü basketbolcu hastanelik oldu!
Sivas FB muhtemel 11’ler
Sivas FB muhtemel 11'ler
Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi belli oldu
Daha Fazla Video Göster