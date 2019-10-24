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24.10.2019

Galatasaray'da Belhanda krizinde yeni perde |Video

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada oyundan çıkarken taraftarlarla tartışan Belhanda ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Faslı yıldız futbolcu oyundan alınırken taraftarlar ile tartışmış ve yedek kulübesi yerine direk soyunma odasına gitmiş maçın devamı izlemeyi tercih etmemişti. Yaşanan olay sonrası Abdurahhim Albayrak tarafında soyunma odasından ikna edilerek geri getirildi ve maçın devamını kulübede takın arkadaşlarıyla birlikte izledi. Yaşan kriz sonrası son dakika gelişmesi yaşandı. Yıldız futbolcu bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan olayla ilgili paylaşımda bulundu.

Faslı futbolcunun Real Madrid maçı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı işte o paylaşım;

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