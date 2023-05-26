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Galatasaray’da ayrılık rüzgarı erken başladı! Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2023 09:43
Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayan teknik heyet ve yönetim oldukça güçlü bir lig dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu sezon Okan Buruk yönetiminde geçen sezon yaşadığı başarısızlıkların üzerini örttü. Ligde gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezonun yıldız ismi Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimalini İtalyan basını duyurdu.
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