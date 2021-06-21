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Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi! Arda Turan da Florya'da| Terim'in elindeki kağıt detayı dikkat çekti

İHA
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Giriş: 21.06.2021 13:28
Galatasaray’da 5. Fatih Terim dönemi başladı. Sarı kırmızılı takımın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas’ın Terim'e 3 yıllık imza attırması beklenirken, deneyimli çalıştırıcı bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takımın başında yer aldı.
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