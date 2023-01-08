08 Ocak 2023, Pazar
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Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı! İşte Toni Lato'nun maliyeti
Süper Lig lideri Galatasaray, sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız verdi. Sol bek için aradını İspanya'da bulan Galatasaray, Valencia'nın oyuncusu Toni Lato'yu listesine aldı. Sarı kırmızılılara Toni Lato transferinde yeni rakipi çıktı.