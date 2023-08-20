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Galatasaray'a sürpriz orta saha! Sürpriz isim önerildi! Okan Buruk ne diyecek?

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Giriş: 20.08.2023 11:37
Süper Lig'de Trabzonspor'u deviren Galatasaray transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Aslan orta saha transferi konusunda PSG forması giyen Georginio Wijnaldum'u isterken, oyuncu için 8 milyon euroluk bir bedel istendiği kaydedildi. İşte detaylar...
Galatasaray’a sürpriz orta saha
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