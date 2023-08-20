20 Ağustos 2023, Pazar
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Galatasaray'a sürpriz orta saha! Sürpriz isim önerildi! Okan Buruk ne diyecek?
Süper Lig'de Trabzonspor'u deviren Galatasaray transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Aslan orta saha transferi konusunda PSG forması giyen Georginio Wijnaldum'u isterken, oyuncu için 8 milyon euroluk bir bedel istendiği kaydedildi. İşte detaylar...