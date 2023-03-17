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Videolar Spor Videoları Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim Konyaspor maçında yok! Tam 6 eksik...

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim Konyaspor maçında yok! Tam 6 eksik...

İHA
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Giriş: 17.03.2023 08:58
Yarın akşam Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor. Sarı kırmızılıların maç kadrosu açıklanırken 6 ismin eksikliği dikkat çekti. İşte detaylar...
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