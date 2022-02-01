01 Şubat 2022, Salı
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Galatasaray'a kötü haber: Pulgar transferi zora girdi
Galatasaray, Torrent dönemiyle birlikte transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda takviyeleriyle takımı güçlendirmek isteyen Aslan, Fiorentina'nın Şilili yıldızı Pulgar'la anlaşmaya vardı. Fakat sezon sonuna kadar kiralık olarak alınmak istenilen Pulgar'da iki sıkıntı çıktı. İşte tüm ayrıntılar...