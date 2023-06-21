21 Haziran 2023, Çarşamba
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Galatasaray'a değiş tokuş teklifi! Nicolo Zaniolo'nun yerine dünya yıldızları...
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip transfer döneminde takımını yıldız isimlerle güçlendirmişti. Galatasaray yönetiminin sezon ortasında takımına kattığı Nicolo Zaniolo'nun talipleri giderek artıyor. Yıldızlar kadrosu Fransa milli takımında forma şansı bulmaya başlayan Zaniolo için dünya devi Galatasaray'a flaş bir takas teklifinde bulundu