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Galatasaray'a bedavaya dünya yıldızı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2023 09:13
Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunan Galatasaray, gelecek sezonun da kadro planlamasına başladı. Sarı-kırmızılı ekipte dünya yıldızı bir isim daha gündeme geldi. Galatasaray'ın Alexis Sanchez transferini bedavaya bitirmeye uğraştığı öğrenildi.
Galatasaray’a bedavaya dünya yıldızı
Galatasaray'a bedavaya dünya yıldızı
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