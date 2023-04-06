Galatasaray’a bedavaya dünya yıldızı

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunan Galatasaray, gelecek sezonun da kadro planlamasına başladı. Sarı-kırmızılı ekipte dünya yıldızı bir isim daha gündeme geldi. Galatasaray'ın Alexis Sanchez transferini bedavaya bitirmeye uğraştığı öğrenildi.