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Videolar Spor Videoları Galatasaray yıldız isimle resmen anlaştı! Angelino konusunda mutlu sona ulaşıldı

Galatasaray yıldız isimle resmen anlaştı! Angelino konusunda mutlu sona ulaşıldı

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Giriş: 12.07.2023 09:32
Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinden koştuğu sol bek oyuncusu Angelino'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun mali şartları da belli oldu. İşte detaylar...
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