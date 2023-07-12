Galatasaray yıldız isimle resmen anlaştı! Angelino konusunda mutlu sona ulaşıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinden koştuğu sol bek oyuncusu Angelino'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun mali şartları da belli oldu. İşte detaylar...