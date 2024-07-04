04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Galatasaray yeni sezon formalarını paylaştığı video ile duyurdu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 21:31
PUMA ile anlaşmaya varan Galatasaray'da yeni sezon formaları için bugün saat 19.05'te lansman gerçekleştirdi. Yeni sezonda 4 kulvarda başarı hedefleyen Galatasaray oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formaları tanıttı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray yeni sezon formalarını paylaştığı video ile duyurdu!
Galatasaray yeni sezon formalarını paylaştığı video ile duyurdu!
İrfan Can Eğribayat’ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu!
İrfan Can Eğribayat'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu!
İşte imza attıkları ilkler...
İşte imza attıkları ilkler...
Muhabir oldu, skor tahminlerini sordu
Muhabir oldu, skor tahminlerini sordu
Bizim Çocukların zaferi Belçika polisine üçlü çektirdi
Bizim Çocukların zaferi Belçika polisine üçlü çektirdi
Özkan Öztürk, Mert’in kurtarışını böyle anlattı!
Özkan Öztürk, Mert'in kurtarışını böyle anlattı!
Milliler çeyrek finali böyle kutladı!
Milliler çeyrek finali böyle kutladı!
Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye destanı!
Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye destanı!
AK Parti’den Alman bakana tepki
AK Parti'den Alman bakana tepki
Devlet Bahçeli’den sert tepki
Devlet Bahçeli’den sert tepki
Başkan Erdoğan’dan Arda Güler’e asistlerine övgü!
Başkan Erdoğan'dan Arda Güler'e asistlerine övgü!
Marmaray makinisti Avusturya-Türkiye maçını taraftarla beraber izledi! O anlar kamerada
Marmaray makinisti Avusturya-Türkiye maçını taraftarla beraber izledi! O anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster