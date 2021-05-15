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Galatasaray - Yeni Malatya maçı öncesi son dakika gelişmesi...

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Giriş: 15.05.2021 19:42
Güncelleme:15.05.2021 19:43
Galatasaray ligin son haftasında evinde Yeni Malatya'yı ağırlıyor. Sarı kırmızlılar son haftaya rakibi Beşiktaş ile aynı puanda girdi. Şampiyon olabilmek için Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi durumunda Galatasaray'ın rakibini 3 farkla yenmesi gerekiyor. Yaşanan son dakika gelişmelerini A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.

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Galatasaray - Yeni Malatya maçı öncesi son dakika gelişmesi...
Galatasaray - Yeni Malatya maçı öncesi son dakika gelişmesi...
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