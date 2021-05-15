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Galatasaray - Yeni Malatya maçı öncesi son dakika gelişmesi...
Galatasaray ligin son haftasında evinde Yeni Malatya'yı ağırlıyor. Sarı kırmızlılar son haftaya rakibi Beşiktaş ile aynı puanda girdi. Şampiyon olabilmek için Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi durumunda Galatasaray'ın rakibini 3 farkla yenmesi gerekiyor. Yaşanan son dakika gelişmelerini A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.
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