06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray veda etti...

Galatasaray veda etti...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2023 10:40
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılan Başakşehir, Galatasaray'ı eledi ve adını yarı finale yazdırdı.
Galatasaray veda etti...
Galatasaray veda etti...
Galatasaray’a bedavaya dünya yıldızı
Galatasaray'a bedavaya dünya yıldızı
Jorge Jesus’un yerine geçecek sürpriz isim
Jorge Jesus'un yerine geçecek sürpriz isim
Geriden geldi 3 golle devirdi
Geriden geldi 3 golle devirdi
Ankaragücü Ali Sowe ile farkı ikiye çıkardı
Ankaragücü Ali Sowe ile farkı ikiye çıkardı
Ankaragücü geriden geldi Lamine Diack ile öne geçti
Ankaragücü geriden geldi Lamine Diack ile öne geçti
Ankaragücü Ali Sowe ile eşitliği yakaladı
Ankaragücü Ali Sowe ile eşitliği yakaladı
Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile öne geçti
Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile öne geçti
Fenerbahçe’de kriz tavan yaptı!
Fenerbahçe'de kriz tavan yaptı!
Livakovic Galatasaray’ın gündeminde
Livakovic Galatasaray'ın gündeminde
Beşiktaş’ta sakatlık şoku
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Ali Koç’a “istifa et” çağrısı
Ali Koç’a “istifa et” çağrısı
Daha Fazla Video Göster