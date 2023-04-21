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Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

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Giriş: 21.04.2023 12:12
Galatasaray ve Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Kasımpaşa forması giyen Papy Djilobodji ve Adana Demirsporlu David Akintola'nın ise gördükleri kırmızı kartlardan kurula sevkine karar verildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi
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