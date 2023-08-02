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Videolar Spor Videoları Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk kararını verdi! İşte Zalgiris maçı muhtemel 11'i

Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk kararını verdi! İşte Zalgiris maçı muhtemel 11'i

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Giriş: 02.08.2023 13:54
Galatasaray haberleri | Transfer sezonunda kadrosunu Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Angelino, Halil Dervişoğlu gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı 52 bin kişinin tribünden takip etmesi beklenirken, karşılaşma öncesi Okan Buruk'un da kafasındaki kadroyu netleştirdiği öğrenildi.
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