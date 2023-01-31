31 Ocak 2023, Salı
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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Kaan Ayhan transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılılar Sassoulo'ya net 400.000 Euro kiralama bedeli ödeyecek. Kaan'ın satın alma opsiyonu ise 2.800.000 Euro olarak belirlendi.