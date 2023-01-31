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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

DHA
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Giriş: 31.01.2023 10:11
Galatasaray, Kaan Ayhan transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılılar Sassoulo'ya net 400.000 Euro kiralama bedeli ödeyecek. Kaan'ın satın alma opsiyonu ise 2.800.000 Euro olarak belirlendi.
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