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Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu

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Giriş: 21.04.2021 12:07
Güncelleme:21.04.2021 12:10
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor. Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanında puan kaybetmesiyle Galatasaray bir kez daha umutlandı. Evinde Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip Karadeniz temsilcisini devirmesi durumunda şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelecek. İki takımın sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler de belli oldu.
Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu
Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu
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