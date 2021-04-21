Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor. Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanında puan kaybetmesiyle Galatasaray bir kez daha umutlandı. Evinde Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip Karadeniz temsilcisini devirmesi durumunda şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelecek. İki takımın sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler de belli oldu.