10 Temmuz 2022, Pazar
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan açıklamalar
"Sergio Oliveira 3. transferimiz oldu. Transfere devam etmek istiyoruz. Daha çok transfer lazım gibi duruyor. Çalışmamız gerekiyor. İyi çalışıyoruz. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Onlara layık olmaya çalışacağız."