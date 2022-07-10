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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan açıklamalar

DHA
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Giriş: 10.07.2022 11:28
"Sergio Oliveira 3. transferimiz oldu. Transfere devam etmek istiyoruz. Daha çok transfer lazım gibi duruyor. Çalışmamız gerekiyor. İyi çalışıyoruz. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Onlara layık olmaya çalışacağız."
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