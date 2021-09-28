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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili bomba iddia! Göztepe maçına istifası cebinde çıktı

DHA
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Giriş: 28.09.2021 09:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurmuştu. Terim, "Futbolda vefa yok.Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım!" ifadelerini kullanırken, açıklamasına "Son zamanlardaki gidişat, kendimle ve Galatasaray'la ilgili bana başka şeyleri düşündürüyor" ifadeleriyle devam etmişti. Sarı Kırmızılı ekipte Terim'in Göztepe maçına 'istifası cebinde' çıktığı öne sürülüyor. İşte detaylar...
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