Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den PSV maçı sonrası flaş açıklama: Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diyerek küçük bir mesaj vermiştim

PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Terim "Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diye. Küçük bir mesaj vermiştim. Bizden daha iyi oynayarak rahat galibiyet aldılar." ifadelerini kullandı.