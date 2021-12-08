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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi flaş açıklamalar: Gecenin maçı olacak

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Giriş: 08.12.2021 21:43
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın bir play-off maçı gibi geçeceğini söyleyen Terim, maçın gecenin maçı olacağını söyledi. Deneyimli teknik adam Lazio'ya büyük saygı duyduğunu söylerken, İtalya için "Burası benim ikinci vatanım" ifadelerini kullandı.
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