Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi flaş açıklamalar: Gecenin maçı olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın bir play-off maçı gibi geçeceğini söyleyen Terim, maçın gecenin maçı olacağını söyledi. Deneyimli teknik adam Lazio'ya büyük saygı duyduğunu söylerken, İtalya için "Burası benim ikinci vatanım" ifadelerini kullandı.