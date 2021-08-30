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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Kasımpaşa maçının ardından açıklamalar

İHA
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Giriş: 30.08.2021 09:58
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar 2-0 öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
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