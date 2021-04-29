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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa'ya gönderme!

İHA
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Giriş: 29.04.2021 09:06
Güncelleme:29.04.2021 09:06
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, ilk yarının kendileri için koca bir hiç olduğunu ifade ederken pandemi dönemi nedeniyle zorlandıklarını Luyindama ve Ozornwafor'un Kovid-19'a yakalandığı için stoperlerinin olmadığını belirtti. Ayrıca Terim, Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa'ya da göndermede bulundu.
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